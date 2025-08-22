GRABADO el 22-08-2025

Radio Exitosa y pollería 'Píos Chicken' premian tu fiel sintonía

Radio Exitosa, en alianza con 'Píos Chicken', premian tu fiel sintonía con una rica porción de pollo a la brasa.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES CLÁSICO PERUANO EN LA MIRA: 'U' VS ALIANZA LIMA EN EL MONUMENTAL - 22/08/25.

Premier Arana ratifica soberanía sobre Santa Rosa: "El Perú no va a ceder ni un solo centímetro".

"La U fue un equipo totalmente distinto": El análisis del panel de Exitosa Deportes.

"La U fue un equipo totalmente distinto": El análisis del panel de Exitosa Deportes.

Radio Exitosa y pollería 'Píos Chicken' premian tu fiel sintonía.

Surco: Ciudadanos cuestionan a congresistas por campaña en semanas de representación.

¡Premiamos tu sintonía con pollo a la brasa de Píos Chicken!.

Adulta mayor es desalojada de su vivienda tras sacar préstamo para su vecina.

Día del Café Peruano con Tania Andrade, voz de las mujeres cafetaleras de Villa Rica.

Adulta mayor es desalojada de su vivienda tras sacar préstamo para su vecina.

¿Tienes Diabetes? Esto es lo que Debes Hacer Cada Día.

Accidente en Panamericana Sur: Rutas de Lima no responde a emergencias, advierte Tito Alvites.

Surco: Rehabilitan carriles de la Panamericana Sur tras accidente vehicular.

Sedapal: "No va a haber afectación con la calidad del agua", asegura Sedapal.

Sedapal garantiza servicio de agua potable tras volcadura de camión de hidrocarburos.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES CLÁSICO PERUANO EN LA MIRA: 'U' VS ALIANZA LIMA EN EL MONUMENTAL - 22/08/25

video

Premier Arana ratifica soberanía sobre Santa Rosa: "El Perú no va a ceder ni un solo centímetro"

video

"La U fue un equipo totalmente distinto": El análisis del panel de Exitosa Deportes

video

"La U fue un equipo totalmente distinto": El análisis del panel de Exitosa Deportes

video

Radio Exitosa y pollería 'Píos Chicken' premian tu fiel sintonía

video

Surco: Ciudadanos cuestionan a congresistas por campaña en semanas de representación

video

¡Premiamos tu sintonía con pollo a la brasa de Píos Chicken!

video

Adulta mayor es desalojada de su vivienda tras sacar préstamo para su vecina

video

Día del Café Peruano con Tania Andrade, voz de las mujeres cafetaleras de Villa Rica

video

Adulta mayor es desalojada de su vivienda tras sacar préstamo para su vecina

video

¿Tienes Diabetes? Esto es lo que Debes Hacer Cada Día

video

Accidente en Panamericana Sur: Rutas de Lima no responde a emergencias, advierte Tito Alvites

video

Surco: Rehabilitan carriles de la Panamericana Sur tras accidente vehicular

video

Sedapal: "No va a haber afectación con la calidad del agua", asegura Sedapal

video

Sedapal garantiza servicio de agua potable tras volcadura de camión de hidrocarburos

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 22 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo