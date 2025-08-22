GRABADO el 22-08-2025

Día del Café Peruano con Tania Andrade, voz de las mujeres cafetaleras de Villa Rica

En el Día del Café Peruano, destacamos el trabajo de Tania Andrade, representante de la Cooperativa Ecológica de Mujeres Cafeteras de Villa Rica, quienes con esfuerzo y pasión cultivan uno de los cafés más finos del país, promoviendo la sostenibilidad, la equidad de género y el orgullo nacional.



