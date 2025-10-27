Noticias 27 de octubre: VENEZUELA CAPTURA MERCENARIOS VINCULADO A LA CIA" Noticiero
Venezuela afirmó que detuvo a un grupo de presuntos mercenarios con información de la CIA, quienes según la cúpula chavista planeaban un ataque de falsa bandera desde el Caribe para justificar una agresión militar internacional contra el país, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en la región.
Washington exigió a Rusia detener las pruebas con misiles nucleares y avanzar hacia un alto el fuego en Ucrania, mientras expertos alertan sobre una nueva carrera armamentista que podría elevar el riesgo global a niveles no vistos desde la Guerra Fría.
En Estados Unidos, Donald Trump sorprendió al respaldar públicamente una posible fórmula presidencial entre J.D. Vance y Marco Rubio rumbo a 2028, movida que fortalece su influencia dentro del Partido Republicano y reordena el tablero político norteamericano.
En el Caribe, el huracán Melissa alcanzó la categoría máxima con vientos extremadamente peligrosos y se dirige hacia Jamaica y otras islas. Las autoridades piden refugio inmediato ante el riesgo de impacto directo durante las próximas horas.
En México, un brote de gripe aviar obligó al sacrificio masivo de aves en granjas del norte del país, activando alertas sanitarias para evitar propagaciones y garantizar el abastecimiento alimentario en la región.
EEUU Venezuela CIA HuracánMelissa Caribe Rusia Ucrania Trump Política México CrisisClimática Noticias Noticiero Internacional Latinoamérica
Maduro afirma complot desde el Caribe
Operación encubierta contra Venezuela
Amenaza de ataque y tensión militar
Misil ruso inquieta a Washington
Trump mueve fichas hacia 2028
Huracán Melissa en máxima categoría
Jamaica bajo alerta y refugio urgente
Brote aviar preocupa a autoridades mexicanas
Escenario internacional bajo presión
