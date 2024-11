La presidenta de la república, Dina Boluarte, generó gran controversia por su peculiar respuesta luego de recibir de regalo la estatua de la Justicia durante un evento oficial el último jueves 21 de noviembre.



"Esta ciega la justicia, le vamos a quitar la venda", dijo entre risas la jefa de Estado tras recibir el obsequio. Cabe mencionar que la venda representa la objetividad en la justicia, ciega e imparcial.



"ESTE GOBIERNO NO ES CORRUPTO"



Pero no fue la única frase que dejo la mandataria, este último viernes durante otro evento oficial aseguró que su Gobierno no es "corrupto", esto pese a las investigaciones que pesan en su contra y que también involucra a su entorno.



"Este Gobierno no es corrupto, y no hay en este Gobierno espacio para corruptos ni para corruptores estamos cansados de esa lacra que tanto daño han hecho al desarrollo y a la patria", expresó.





