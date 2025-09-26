GRABADO el 26-09-2025

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba

Este domingo 28 de setiembre, más de 3000 ciudadanos de los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades. Se han dispuesto 4 locales de votación , aquí te contamos dónde estarán ubicados.



JNE Elecciones2025 EleccionesComplementarias Cajamarca Pión Ninabamba VotoInformado Democracia ParticipaciónCiudadana JNEInforma EleccionesLocales

Desde Jurado Nacional de Elecciones

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

JNE informa que el 100 de mesas quedaron instaladas por EMC 2025.

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de setiembre de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

Videos con IA en elecciones Aprende a identificarlos y evita la desinformación .

JNE fiscaliza a todas las autoridades por igual.

JNE fiscaliza en Pion y Ninabamba el cumplimiento de las normas rumbo a las EMC de este domingo 28..

Elecciones en Cajamarca Conoce los locales de votación para Pion y Ninabamba.

Presidente del JNE pide a partidos políticos propuestas claras y responsables .

ENVIVO ¿Habrá ausentismo en estas elecciones? Entrevista en vivo con Jeffrey Radzinsky.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

LoÚltimo JNE refuerza acciones en Pion y Ninabamba en Cajamarca para evitar conflictos electorales.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.