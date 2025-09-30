GRABADO el 30-09-2025

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026

Desde Jurado Nacional de Elecciones

JNEalDía: Comisión de Presupuesto, JNE demanda presupuesto adicional para no poner en riesgo EG2026.

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025.

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026.

La valla electoral más alta en la historia del Perú .

¿Quiénes están impedidos de ser candidatos en las EleccionesGenerales? .

¿Habrá ausentismo en estas elecciones?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025.

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales .

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún.

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba .

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas .

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba..

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

JNEalDía: Comisión de Presupuesto, JNE demanda presupuesto adicional para no poner en riesgo EG2026

video

Envivo Pdte. del JNE sustenta Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2026

video

AUDIENCIA PÚBLICA DEL 30 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

EnVivo Ceremonia de juramentación de presidentes de 31 JEE por EG 2026

video

La valla electoral más alta en la historia del Perú

video

¿Quiénes están impedidos de ser candidatos en las EleccionesGenerales?

video

¿Habrá ausentismo en estas elecciones?

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 30 de setiembre de 2025

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 29 de setiembre de 2025

video

Fact Checking Noticias falsas sobre elecciones ya empiezan a circular en redes sociales

video

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. ! Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua awajún

video

Resultados de las elecciones en Pión y Ninabamba

video

Elecciones en Pion y Ninabamba Resultados al 100 de actas procesadas

video

El JNE viene fiscalizando las EMC en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba.

video

Envivo Elecciones Municipales Complementarias en Pion y Ninabamba

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 02 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.48
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo