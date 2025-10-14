GRABADO el 14-10-2025

¿Yahaira Plasencia dejaría el Perú para radicar en Miami? América Espectáculos (HOY)

¿Yahaira Plasencia dejaría el Perú para radicar en Miami? (HOY)



¿SE VA?

Yahaira Plasencia sigue triunfando en Miami y Puerto Rico con su talento. Además, reveló que ha recibido propuestas para quedarse y participar en un reality.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 ¿Yahaira dejaría el Perú para radicar en Miami?

01:00 Yahaira reveló que ha recibido propuestas para quedarse



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Poder Judicial restituye a Delia Espinoza como fiscal Edición Mediodía Noticias Perú.

Colapsa muro de colegio en VMT antes del retorno escolar Edición Mediodía Noticias Perú.

Presidente Jerí se reunió con alcaldes por seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER José Jerí: Del despacho congresal al sillón presidencial shorts.

CUARTO PODER ¿Qué dice Vladimir Cerrón tras la vacancia de Dina Boluarte? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García confirmó que está con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tuvieron complicaciones shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Giuliana Rengifo revela que sigue recibiendo llamadas shorts.

¿Yahaira Plasencia dejaría el Perú para radicar en Miami? América Espectáculos (HOY).

Abogado de Gustavo Salcedo respondió al comunicado de Maju Mantilla América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Familias afectadas buscan ayuda tras trágico siniestro Edición Mediodía Noticias Perú.

Nuevo gabinete juramenta hoy sin ministros del Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Alcalde de Pataz se reúne con el presidente en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Armonía 10 refuerza su seguridad en concierto en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.