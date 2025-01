Dos sujetos con casco que van a bordo de una moto lineal arremetieron contra su víctima que se encuentra en esta mototaxi estacionada. Más de seis disparos fueron empleados para atacar el vehículo que estaba en la cuadra 8 del jirón Germán Amezaga, en la zona C de San Juan de Miraflores (SJM).



Al escuchar los proyectiles, uno de los ocupantes sale corriendo para huir de la escena, pero cuando pensaba que se habían ido, los delincuentes regresan para llevarse el arma que se le había caído.



MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ZONA DE SJM



Vecinos indicaron que este sector que se ha convertido en un lugar de venta de droga y robos al paso, por lo que exigieron a las autoridades mayor seguridad en la zona. Asimismo, precisaron que las autoridades tienen conocimiento de los hechos, pero no ha respuesta alguna.



Finalmente, los residentes de esta parte de SJM revelaron que no reconocen a la víctima que se encontraba en el interior de la mototaxi, ni mucho menos saben si se encuentra en el hospital María Auxiliadora, nosocomio al que presuntamente había llegado para recibir atención.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 10/01/2025



