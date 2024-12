La Municipalidad de Lima ha anunciado el cierre temporal de un tramo de la avenida Armendáriz en el distrito de Miraflores para ampliar los carriles y liberar el tráfico, luego de la paralización de la obra tras la disolución del contrato con la empresa responsable, INCOT S.A.C.



A partir del lunes, el municipio capitalino se ha comprometido a habilitar dos carriles de subida y bajada en la avenida Armendáriz, una situación que no se había logrado debido a la presencia de maquinaria en la zona.



El cierre comenzará hoy, viernes 13 de diciembre, a partir de las 11 p.m. hasta las 5 a.m., y se repetirá en el mismo horario el sábado y domingo.



RETIRO DE MAQUINARIA



La municipalidad iniciará el retiro de maquinaria y materiales que quedaron en el lugar tras la salida de la concesionaria, luego de la disolución del contrato por incumplimiento e irregularidades. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha exacta para el reinicio de las obras del corredor turístico.

