GRABADO el 14-10-2025

Gustavo Minaya sobre José Jerí: "Tiene mucho que responder, es una persona cuestionada"

En diálogo con Exitosa, el secretario adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, sostuvo que el presidente de la República, José Jerí, debe responder por las denuncias que existen en su contra. Asimismo, lo señaló como una "persona entregada a los intereses de los partidos políticos del Congreso que dejan un país en el caos".



Noticias del Perú y actualidad, política.



Exitosa Perú

Desde Exitosa Noticias

