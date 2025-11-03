GRABADO el 03-11-2025

LEY CONTRA LA EXTORSIÓN Y SICARIATO: José Jerí en Palacio EnVivoLR

José Jerí se reúne con Fernando Rospigliosi tras la firma de ley que adopta medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público.



JOSÉ JERÍ

FERNANDO ROSPIGLIOSI

PALACIO DE GOBIERNO

EXTORSIONES EN PERÚ

EXTORSIONES EN LIMA Y CALLAO

ATENTADOS A CHOFERES

AVENIDA NESTOR GAMBETTA

CALLAO

LIMA

LEY CONTRA EL SICARIATO

PARO DE TRANSPORTES

PARO DE TRANPORTES LIMA Y CALLAO

INSEGURIDAD

PACHACUTEC

