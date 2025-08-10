LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
Preguntas rápidas con Carlos Alcántara 'Cachín' Mira la entrevista completa en Habla Serio..
LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.
LATINA NOTICIAS EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.
Tres policías detenidos por presunto abuso de autoridad durante un desalojo..
8 familias damnificadas tras incendio en Barrios Altos temen que la estructura caiga..
Carlos Alcántara: Todavía me falta hacer la película que marque mi vida.
Más de 100 soles por un balón de gas: Esto pagan en Santa Rosa.
Así capturaron a falsos taxistas que asaltaban y dopaban a jóvenes afuera de discotecas.
¿Café gatos? Descubre el encanto de Cat Café en Miraflores y toma un café rodeado de gatos:.
El boom del nuevo oro verde: El pistacho y sus postres exquisitos que causan sensación.
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 9 DE AGOSTO DEL 2025.
¡Tacna te invita a viajar al pasado! Vinos, bailes y la historia de la ciudad heroica del Perú.
El corte de pelo o rutucha: Conoce la tradición al estilo puneño que te quita un mechón de cabello.
¿Qué pasa en el Perú y el mundo este 09 de agosto?.
El chocolate de Dubai causa furor en Lima: El postre más viral de Tik Tok.
Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
