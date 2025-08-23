GRABADO el 23-08-2025

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025

Pan con chicarrón arrasa en mundial de desayunos de Ibai: Así desayunan los peruanos.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para asaltar a ancianos: Así fueron capturados.

Pasaje sube por cobro de cupos: Peruanos invierten dinero y viajan con miedo ante extorsiones.

Juan José Santiváñez regresa al gabinete como ministro de justicia: Así fue su juramentación.

Delincuentes detonan explosivo contra cúster con chófer adentro en San Martín de Porres.

DINA BOLUARTE NOMBRA A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ COMO NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.

Extorsionadores se confunden de ataque y disparan contra colegio pero su objetivo era una cochera.

Bus choca brutalmente contra vivienda y familia se salva de milagro: Vehículo no tenía brevete.

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Nicolás Maduro anuncia alistamiento militar para milicianos ante amenazas de Estados Unidos.

Camión cargado de explosivos dejan en plena calle: Ola de atentados deja 18 muertos.

SUJETOS EN MOTO DISPARAN CONTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RIMAC.

MARTÍN VIZCARRA YA LLEGÓ AL PENAL DE ANCÓN II: IMÁGENES EXCLUSIVAS DE SU SALIDA.

Así trasladan a Martín Vizcarra al penal Ancón II en pleno tráfico.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

