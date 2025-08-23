LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025
Pan con chicarrón arrasa en mundial de desayunos de Ibai: Así desayunan los peruanos.
LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.
Se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para asaltar a ancianos: Así fueron capturados.
Pasaje sube por cobro de cupos: Peruanos invierten dinero y viajan con miedo ante extorsiones.
Juan José Santiváñez regresa al gabinete como ministro de justicia: Así fue su juramentación.
Delincuentes detonan explosivo contra cúster con chófer adentro en San Martín de Porres.
DINA BOLUARTE NOMBRA A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ COMO NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.
Extorsionadores se confunden de ataque y disparan contra colegio pero su objetivo era una cochera.
Bus choca brutalmente contra vivienda y familia se salva de milagro: Vehículo no tenía brevete.
Nicolás Maduro anuncia alistamiento militar para milicianos ante amenazas de Estados Unidos.
Camión cargado de explosivos dejan en plena calle: Ola de atentados deja 18 muertos.
SUJETOS EN MOTO DISPARAN CONTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RIMAC.
MARTÍN VIZCARRA YA LLEGÓ AL PENAL DE ANCÓN II: IMÁGENES EXCLUSIVAS DE SU SALIDA.
Así trasladan a Martín Vizcarra al penal Ancón II en pleno tráfico.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
