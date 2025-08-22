¿Ya no se aumentarán el sueldo? Retiran propuesta de subida a senadores y diputados
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Arturo Alegría, anunció el retiro de una propuesta que aumentaría el sueldo de diputados y senadores.
Desde Latina Noticias
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.
Nicolás Maduro anuncia alistamiento militar para milicianos ante amenazas de Estados Unidos.
Camión cargado de explosivos dejan en plena calle: Ola de atentados deja 18 muertos.
SUJETOS EN MOTO DISPARAN CONTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RIMAC.
MARTÍN VIZCARRA YA LLEGÓ AL PENAL DE ANCÓN II: IMÁGENES EXCLUSIVAS DE SU SALIDA.
Así trasladan a Martín Vizcarra al penal Ancón II en pleno tráfico.
¿Quién será el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana?.
TRASLADAN A MARTÍN VIZCARRA A PENAL ANCÓN II.
LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025.
Fuerte tormenta de arena cubrió varias zonas de Ica: Vientos se llevan todo a su paso.
Martín Vizcarra llama a su hermano en plena entrevista y confirma su traslado al penal de Ancón II.
MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: TRASLADAN A EXPRESIDENTE A PENAL ANCÓN II.
Así fugó falso pasajero tras balear a un chofer en plena ruta.
Niño con las manos arriba es asaltado en plena pollería: Ni los más pequeños se salvan.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
