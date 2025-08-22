GRABADO el 22-08-2025

Fuerte tormenta de arena cubrió varias zonas de Ica: Vientos se llevan todo a su paso

Una densa nube de arena cubrió las provincias de Pisco, Ica y Paracas, sorprendiendo a cientos de ciudadanos y generando preocupación en la zona.

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta. Emitimos señal desde 1983.

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Nicolás Maduro anuncia alistamiento militar para milicianos ante amenazas de Estados Unidos.

Camión cargado de explosivos dejan en plena calle: Ola de atentados deja 18 muertos.

SUJETOS EN MOTO DISPARAN CONTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RIMAC.

MARTÍN VIZCARRA YA LLEGÓ AL PENAL DE ANCÓN II: IMÁGENES EXCLUSIVAS DE SU SALIDA.

Así trasladan a Martín Vizcarra al penal Ancón II en pleno tráfico.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana?.

TRASLADAN A MARTÍN VIZCARRA A PENAL ANCÓN II.

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025.

Fuerte tormenta de arena cubrió varias zonas de Ica: Vientos se llevan todo a su paso.

Martín Vizcarra llama a su hermano en plena entrevista y confirma su traslado al penal de Ancón II.

¿Ya no se aumentarán el sueldo? Retiran propuesta de subida a senadores y diputados.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: TRASLADAN A EXPRESIDENTE A PENAL ANCÓN II.

Así fugó falso pasajero tras balear a un chofer en plena ruta.

Niño con las manos arriba es asaltado en plena pollería: Ni los más pequeños se salvan.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

