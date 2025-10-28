GRABADO el 28-10-2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 28 de octubre del 2025

Fe de Erratas JOSÉ JERÍ PRESENTARÁ BALANCE POR ESTADO DE EMERGENCIA - ATV.

Renzo Reggiardo anuncia nuevo sistemas de cámaras de seguridad para combatir la inseguridad.

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra en plancha presidencial pese a inhabilitaciones.

Atacan con explosivo a una cevichería en el Rímac por extorsión.

Ate: Dejan sin rejas a vecinos y robacasas aprovechan para sembrar el pánico.

SJL: Tres sujetos acuchillan a taxista a plena luz del día.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un delicioso soufflé de queso.

Periodista de ATV se quiebra EN VIVO al estar cerca del Señor de los Milagros.

Señor de los Milagros: Inicia el quinto recorrido del Cristo Moreno por las calles de Lima.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 28 de Octubre de 2025.

Miraflores: Reina de belleza es agredida a botellazos en plena discoteca.

Callao: Extranjero agrede a vecinos y mascotas sin razón alguna.

Mujer se arriesgó y encaró a su extorsionador que le exige 20 mil soles: "No le debo nada a nadie".

Madre busca desesperadamente a su hijo desaparecido desde hace 7 meses.

