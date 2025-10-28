Miraflores: Reina de belleza es agredida a botellazos en plena discoteca
La víctima exige las grabaciones del local "Bazar" para identificar a su agresora.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 28 de octubre del 2025.
SJL: Tres sujetos acuchillan a taxista a plena luz del día.
'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un delicioso soufflé de queso.
Periodista de ATV se quiebra EN VIVO al estar cerca del Señor de los Milagros.
Señor de los Milagros: Inicia el quinto recorrido del Cristo Moreno por las calles de Lima.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 28 de Octubre de 2025.
Miraflores: Reina de belleza es agredida a botellazos en plena discoteca.
Callao: Extranjero agrede a vecinos y mascotas sin razón alguna.
Mujer se arriesgó y encaró a su extorsionador que le exige 20 mil soles: "No le debo nada a nadie".
Madre busca desesperadamente a su hijo desaparecido desde hace 7 meses.
Paro de transportistas en el Callao: Hasta 4 bandas criminales los extorsionan.
Paro de transportistas en el Callao: Así luce la Av. Gambetta tras el apagón de motores.
Transportistas hartos de extorsionadores pese al estado de emergencia: "¡El Estado no hace nada!".
Conductores bloquean avenida en el Callao tras asesinato de un colega a manos de un extorsionador.
ATV Noticias Edición Central: Programa del lunes 27 de octubre del 2025.
