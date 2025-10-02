GRABADO el 02-10-2025

Chofer asesinado en plena protesta

Un conductor de semitráiler fue atacado en el cruce de Aviación con la Av. México, en medio del paro de transportistas. Las autoridades investigan si se trató de un caso de extorsión o sicariato.ParoDeTransportistas Inseguridad Extorsión Lima

Desde Revista CARETAS

GUERRA de PEJAES en LIMA DUBERLÍ RODRÍGUEZ PERÚ 2026.

GUERRA de PEJAES en LIMA FERNÁN ALTUVE PERÚ 2026.

La GENERACIÓN Z sale a la CALLE MAITE VIZCARRA PERÚ 2026.

SEGUNDA VUELTA de infarto en BOLIVIA JUAN CLAUDIO LECHÍN PERÚ 2026.

El CONGRESO en el SUBSUELO ALEJANDRO CAVERO PERÚ 2026.

Una mujer se opuso a la recuperación de espacios públicos en Surco.

¿Se escapa el nuevo CICLO MINERO? CARLOS GALVEZ PERÚ 2026.

Un hombre fue encontrado en estado de descomposición dentro de la maletera de su auto..

Trabajadores de ConstrucciónCivil tomaron las calles de la Av. Abancay en protesta..

Chofer asesinado en plena protesta.

Tacna: Seis delincuentes ingresaron a una vivienda en el distrito de AltoDeLaAlianza.

"El Gobierno evalúa declarar en estado de emergencia el sector transporte": Dina Boluarte.

Santiváñez Candidato Mar de Fondo.

La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gestión está combatiendo al crimen organizado.

Tráiler cargado con arándanos se prendió fuego obligando el cierre de carriles en Panamericana..

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.