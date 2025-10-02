GRABADO el 02-10-2025

Tráiler cargado con arándanos se prendió fuego obligando el cierre de carriles en Panamericana.

Bomberos actuaron rápidamente para evitar que el fuego alcance el tanque de combustible. Lima Incendio Tráfico Emergencia

Trabajadores de ConstrucciónCivil tomaron las calles de la Av. Abancay en protesta..

Chofer asesinado en plena protesta.

Tacna: Seis delincuentes ingresaron a una vivienda en el distrito de AltoDeLaAlianza.

"El Gobierno evalúa declarar en estado de emergencia el sector transporte": Dina Boluarte.

Santiváñez Candidato Mar de Fondo.

La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gestión está combatiendo al crimen organizado.

Tráiler cargado con arándanos se prendió fuego obligando el cierre de carriles en Panamericana..

Buses que decidieron no acatar la medida enfrentan hostigamientos y agresiones.

Perú fue elegido mejor destino de Sudamérica en los World Travel Awards 2025..

Un accidente dejó un fallecido y más de diez heridos tras el impacto de un camión..

36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el derrumbe de una iglesia en Etiopía..

La menor de solo 4 años, rompió protocolos para acercarse al Papa León XIV en el Vaticano..

NO ES LA PRIMERA VEZ. Detonan un explosivo por alquilar vivienda a extranjeros..

La presidenta se refirió a los jóvenes que protestaron contra su Gobierno como malos ejemplos..

El influencer chino Tang Feiji se estrelló y perdió la vida durante una transmisión en vivo..

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

