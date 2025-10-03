GRABADO el 03-10-2025

El CONGRESO en el SUBSUELO ALEJANDRO CAVERO PERÚ 2026

Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN

Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA

Desde Revista CARETAS

Una mujer se opuso a la recuperación de espacios públicos en Surco.

El CONGRESO en el SUBSUELO ALEJANDRO CAVERO PERÚ 2026.

¿Se escapa el nuevo CICLO MINERO? CARLOS GALVEZ PERÚ 2026.

Un hombre fue encontrado en estado de descomposición dentro de la maletera de su auto..

Trabajadores de ConstrucciónCivil tomaron las calles de la Av. Abancay en protesta..

Chofer asesinado en plena protesta.

Tacna: Seis delincuentes ingresaron a una vivienda en el distrito de AltoDeLaAlianza.

"El Gobierno evalúa declarar en estado de emergencia el sector transporte": Dina Boluarte.

Santiváñez Candidato Mar de Fondo.

La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gestión está combatiendo al crimen organizado.

Tráiler cargado con arándanos se prendió fuego obligando el cierre de carriles en Panamericana..

Buses que decidieron no acatar la medida enfrentan hostigamientos y agresiones.

Perú fue elegido mejor destino de Sudamérica en los World Travel Awards 2025..

Un accidente dejó un fallecido y más de diez heridos tras el impacto de un camión..

36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el derrumbe de una iglesia en Etiopía..

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

