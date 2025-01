La decisión del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de viajar a China a pesar de la crisis en el Legislativo ha generado fuertes críticas dentro de su propia bancada, Alianza para el Progreso (APP). Alejandro Soto, ex titular del Congreso y miembro de APP, expresó su desacuerdo con este viaje, en medio de la polémica que enfrenta el partido.



En las últimas horas, el escándalo por los presuntos vínculos entre APP y una red de explotación sexual motivó las renuncias del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y el candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales. Además, César Acuña, líder de APP, también busca desvincularse del partido en medio de la crisis.



La situación de APP se agrava con nuevos escándalos. En agosto de 2024, la esposa de Luis Valdez, secretario general del partido, fue denunciada por una compra millonaria de una vivienda que previamente perteneció a Félix Moreno. Los ingresos de Ana Paula Ganoza no podrían justificar dicha compra.



El analista político Jeffrey Radzinsky aseguró que la actual crisis de APP es el resultado de una crisis dentro del Parlamento, alimentada por los múltiples escándalos que involucran al poder legislativo y la estrecha relación del partido con el gobierno de Dina Boluarte.



PIDEN SALIDA DE JUAN BURGOS



Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, denunció que desde Alianza para el Progreso y, en particular, su líder César Acuña, se busca su destitución de la presidencia del grupo de trabajo. Recientemente, se conoció que el congresista Héctor Valer propuso censurarlo.

Noticias adicionales en 24 Horas

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025

Poco a poco se rompe la desigualdad de género: 16% de estudiantes de la UNI son mujeres

Bañistas sorprendidos por presencia de ballenas jorobadas en playas de Tacna

Arequipa: bus de transporte público arrolla y termina matando a una adulta mayor

SJL: recuperan 40 cuadras tomadas por ambulantes durante más de 30 años

Breña: encuentran sin vida a cuidadora de un adulto mayor en el interior de una casa

24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO: VIERNES 03 DE ENERO DE 2025

Caudal del río Rímac alcanza nivel de alerta naranja tras intensas lluvias

Ciudadanos pifian a congresista Edwin Martínez durante su visita a Arequipa

Renuncias y escándalos sacuden a Alianza para el Progreso mientras Eduardo Salhuana viaja a China

Por la temporada de verano: desplegarán más 300 agentes de salvataje en playas de Lima

¡Macabro! Acribillan a hombre en el anexo 22 de Jicamarca en SJL

PNP enfrenta investigaciones por irregularidades en operativo de El Agustino

Lo más buscados del Perú: lista de prófugos por el que la PNP podría recibir una recompensa

#24HORAS| VMT: LADRONES ASALTAN VEHÍCULO CUANDO SE ABASTECÍA EN GRIFO

Además hoy día 04 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.