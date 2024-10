A poco más de 72 horas del paro de transporte urbano programado para este jueves 10 de octubre, la posibilidad de que la protesta sea acatada en su totalidad parece incierta. Los principales gremios de transporte han anticipado que no participarán en la marcha, ya que no desean asociarse con transportistas informales.



Así lo manifestó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, quien destacó que el transporte formal no se va a mezclar con el transporte ilegal al argumentar que los organizadores del paro son los mismos dirigentes que, en los últimos 15 o 20 años, han solicitado trabajar sin respeto a la ley.



Por su parte, Julio Campos, representante del Comité de Gremios del Perú, señaló que, a pesar de la decisión de algunos transportistas de no unirse, continuarán con el paro. Según Ojeda, la motivación detrás de la paralización es evitar la flexibilización de las multas y fiscalización que enfrentan los transportistas informales.



PLAZO DE 60 DÍAS



Los gremios formales han dado un plazo de 60 días, coincidiendo con el estado de emergencia, para que el Gobierno erradique las bandas extorsivas que afectan a su actividad. En este contexto, se consultó a los representantes del Comité de Gremios del Perú sobre su relación con los colectiveros informales, pero evitaron responder.

Adem�s hoy dia 08 de Octubre en el calendario del Per�.

M�s videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.