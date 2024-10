Iván Quispe Palomino, quien fue detenido erróneamente tras ser confundido con un alto mando de la organización terrorista Sendero Luminoso, presentó una querella por difamación agravada ante la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda, a la que tuvo acceso Panamericana Televisión en exclusiva, exige una reparación de un millón y medio de soles contra el premier Gustavo Adrianzén y el ministro del Interior, Juan José Santivañez.



Quispe Palomino sostiene que la difamación se agrava por el acto de haber compartido información errónea de forma pública, lo que, según él, ha afectado gravemente su imagen. En caso de no hallar justicia en el país, su abogado señaló que están preparados para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir la reparación civil que consideran justa.



En una declaración pública, Quispe Palomino también se refirió a las recientes declaraciones del comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, quien se justificó diciendo que el error de homonimia no fue responsabilidad directa del Ministerio del Interior ni de la Policía, sino de los juzgados que emitieron órdenes de captura en 2013, 2015 y 2016 bajo un nombre equivocado.



PLAZO DE UN MES



La querella presentada ahora se encuentra en manos del Poder Judicial, y se espera que en el plazo aproximado de un mes se determine si será declarada fundada o no. Como se recuerda, el pasado 17 de octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la captura de Iván Quispe Palomino, a quien sindicó como el número dos de la organización terrorista Sendero Luminoso.





