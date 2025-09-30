GRABADO el 30-09-2025

"EL MÉDICO NO DEBE OLVIDARSE QUE PRIMERO ESTÁ ATENDINDO A UNA PERSONA"

𝗗𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 "EL MÉDICO NO DEBE OLVIDARSE QUE PRIMERO ESTÁ ATENDINDO A UNA PERSONA". La doctora Denisse Champin Michelena, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) DiarioElPueblo Arequipa

¿ El TEXAO es la flor emblema de Arequipa?.

"EL MÉDICO NO DEBE OLVIDARSE QUE PRIMERO ESTÁ ATENDINDO A UNA PERSONA".

TAMBO LA CABEZONA YA ES PARTE DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE AREQUIPA.

USCM INTEGRA EL TAMBO LA CABEZONA AL CIRCUITO TURÍSTICO DE AREQUIPA.

PERUMIN 2025 Doctor Julio Casas, sociólogo especialista en gestión social..

PERUMIN 2025. GLORIA PRESENTE.

Una empresa familiar en calzado minero..

Las comunidades mineras, muchas oportunidades. GUILLERMO HUAMANI..

PERUMIN 2025 MANUEL VIERA.

PERUMIN 2025 DOMINGO DRAGO,.

ENTREVISTA CON LOS ACTORES DE "NANITO" A 1 DIA DE ESTRENARSE LA ESPERADA PELÍCULA AREQUIPEÑA..

ENTREVISTA - GERENTE DE TRANSPORTE AFIRMA QUE LAS "LONCHERAS" DESAPARECERÁN SOLAS.

ENTREVISTAS Doctora Ruth Gallegos -- Decana del Colegio de Psicologos de Arequipa y Moquegua.

Orgullo arequipeño: Videojuego inspirado en la campiña en la final del Patrimonio Game Jam 2025 .

El Pueblo Entrevistas : YANIXA VELARDE - Neuro-Pediatra.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

