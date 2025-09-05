GRABADO el 05-09-2025

Orgullo arequipeño: Videojuego inspirado en la campiña en la final del Patrimonio Game Jam 2025

La cultura de Arequipa en el mundo gamer". Diego Montoya Constantinides, comunicador social y creador independiente de videojuegos, ha logrado un reconocimiento nacional al quedar entre los 10 finalistas de la Patrimonio Game Jam 2025, con un videojuego arequipeño que rescata la identidad de la campiña.

El Pueblo Entrevistas : YANIXA VELARDE - Neuro-Pediatra.

El Pueblo Entrevistas : CARLA GARCÍA.

Modo Reportero: Tecnologia.

Modo Reporter: Seccion deportes.

Modo Reportero: Escolares Escritores Arequipa.

Modo Reportero 2da Edicion.

ENTREVISTA : VICTOR HUGO. ¿UN ALCALDE MÁS SIMPÁTICO O MÁS EMPATICO?.

"MUCHOS CRIMINALES SOLO BUSCAN FAMA, POR ESO CUBRIMOS LOS ROSTROS".

¡Caja Arequipa entrega más de S/ 43 millones a la Municipalidad de Arequipa!.

JULIO CÁCERES, PALABRAS DE INAUGURACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.

Jorge Rodríguez Rodríguez, palabras de inauguración de la planta fotovoltaica.

PLANTA FOTOVOLTAICA - YURA.

"paro" de hoy 14 de mayo - Arequipa.

Homenaje al 34 aniversario de la Ugel Sur.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

