GRABADO el 05-09-2025

Orgullo arequipeño: Videojuego inspirado en la campiña en la final del Patrimonio Game Jam 2025

La cultura de Arequipa en el mundo gamer". Diego Montoya Constantinides, comunicador social y creador independiente de videojuegos, ha logrado un reconocimiento nacional al quedar entre los 10 finalistas de la Patrimonio Game Jam 2025, con un videojuego arequipeño que rescata la identidad de la campiña.

