GRABADO el 25-09-2025

PERUMIN 2025 Doctor Julio Casas, sociólogo especialista en gestión social.

𝗗𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 PERUMIN 2025 Doctor Julio Casas, sociólogo especialista en gestión social. En un proyecto minero con quienes se debe hablar primero siempre. Es con los habitantes de la zona. El. Diálogo debe ser lo primero. DiarioElPueblo Arequipa

PERUMIN 2025 Doctor Julio Casas, sociólogo especialista en gestión social..

PERUMIN 2025. GLORIA PRESENTE.

Una empresa familiar en calzado minero..

Las comunidades mineras, muchas oportunidades. GUILLERMO HUAMANI..

PERUMIN 2025 MANUEL VIERA.

PERUMIN 2025 DOMINGO DRAGO,.

ENTREVISTA CON LOS ACTORES DE "NANITO" A 1 DIA DE ESTRENARSE LA ESPERADA PELÍCULA AREQUIPEÑA..

ENTREVISTA - GERENTE DE TRANSPORTE AFIRMA QUE LAS "LONCHERAS" DESAPARECERÁN SOLAS.

ENTREVISTAS Doctora Ruth Gallegos -- Decana del Colegio de Psicologos de Arequipa y Moquegua.

Orgullo arequipeño: Videojuego inspirado en la campiña en la final del Patrimonio Game Jam 2025 .

El Pueblo Entrevistas : YANIXA VELARDE - Neuro-Pediatra.

El Pueblo Entrevistas : CARLA GARCÍA.

Modo Reportero: Tecnologia.

Modo Reporter: Seccion deportes.

Modo Reportero: Escolares Escritores Arequipa.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

