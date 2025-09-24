GRABADO el 24-09-2025

Las comunidades mineras, muchas oportunidades. GUILLERMO HUAMANI.

𝗗𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 Las comunidades mineras, muchas oportunidades. GUILLERMO HUAMANI. NOS NARRA SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LOS ENTORNOS DE LAS MINAS. DiarioElPueblo Arequipa

PERUMIN 2025 Doctor Julio Casas, sociólogo especialista en gestión social..

PERUMIN 2025. GLORIA PRESENTE.

Una empresa familiar en calzado minero..

Las comunidades mineras, muchas oportunidades. GUILLERMO HUAMANI..

PERUMIN 2025 MANUEL VIERA.

PERUMIN 2025 DOMINGO DRAGO,.

ENTREVISTA CON LOS ACTORES DE "NANITO" A 1 DIA DE ESTRENARSE LA ESPERADA PELÍCULA AREQUIPEÑA..

ENTREVISTA - GERENTE DE TRANSPORTE AFIRMA QUE LAS "LONCHERAS" DESAPARECERÁN SOLAS.

ENTREVISTAS Doctora Ruth Gallegos -- Decana del Colegio de Psicologos de Arequipa y Moquegua.

Orgullo arequipeño: Videojuego inspirado en la campiña en la final del Patrimonio Game Jam 2025 .

El Pueblo Entrevistas : YANIXA VELARDE - Neuro-Pediatra.

El Pueblo Entrevistas : CARLA GARCÍA.

Modo Reportero: Tecnologia.

Modo Reporter: Seccion deportes.

Modo Reportero: Escolares Escritores Arequipa.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

