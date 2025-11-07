GRABADO el 07-11-2025

Fe de Erratas PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA BETSSY CHÁVEZ - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



Desde ATV Noticias

Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!.

Presidente Jerí decreta medidas de austeridad hasta fin de 2025.

Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco.

Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte.

¡Cruce de la muerte! Avenida en La Molina es declarada punto crítico de accidente viales.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

Aprende a preparar un auténtico cannoli siciliano con la receta de Sandra Plevisani.

Polémica por multas a choferes en San Juan de Lurigancho.

Taxista es estafado por pasajero con el cuento del falso delivery.

Ate: Auto cayó a una zanja y quedó con las llantas arriba.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Noviembre de 2025.

Con solo dos precandidatos presidenciales culminó CADE Ejecutivos 2025.

Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: También abusó de su ex e hijastra.

Ica: Gran polvareda por vientos 'Paracas' pone a la población en alerta.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

