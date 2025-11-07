GRABADO el 07-11-2025

Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco

Agentes observaron el modus operandi antes de realizar la intervención. ATVNoticias ATVMas Encuentra más información en www.atv.peSíguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticiasTwitter: https://twitter.com/atvmasnoticiasInstagram: https://www.instagram.com/atv.pehttps://www.tiktok.com/atv.peWeb: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA BETSSY CHÁVEZ - ATV.

Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!.

Presidente Jerí decreta medidas de austeridad hasta fin de 2025.

Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco.

Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte.

¡Cruce de la muerte! Avenida en La Molina es declarada punto crítico de accidente viales.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.

Aprende a preparar un auténtico cannoli siciliano con la receta de Sandra Plevisani.

Polémica por multas a choferes en San Juan de Lurigancho.

Taxista es estafado por pasajero con el cuento del falso delivery.

Ate: Auto cayó a una zanja y quedó con las llantas arriba.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Noviembre de 2025.

Con solo dos precandidatos presidenciales culminó CADE Ejecutivos 2025.

Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: También abusó de su ex e hijastra.

Ica: Gran polvareda por vientos 'Paracas' pone a la población en alerta.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA BETSSY CHÁVEZ - ATV

video

Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!

video

Presidente Jerí decreta medidas de austeridad hasta fin de 2025

video

Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco

video

Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte

video

¡Cruce de la muerte! Avenida en La Molina es declarada punto crítico de accidente viales

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025

video

Aprende a preparar un auténtico cannoli siciliano con la receta de Sandra Plevisani

video

Polémica por multas a choferes en San Juan de Lurigancho

video

Taxista es estafado por pasajero con el cuento del falso delivery

video

Ate: Auto cayó a una zanja y quedó con las llantas arriba

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Noviembre de 2025

video

Con solo dos precandidatos presidenciales culminó CADE Ejecutivos 2025

video

Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: También abusó de su ex e hijastra

video

Ica: Gran polvareda por vientos 'Paracas' pone a la población en alerta

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 08 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo