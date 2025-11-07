Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte
Detenidos tienen antecedentes penales por cobro de cupos y sicariato. ATVNoticias ATVMas Encuentra más información en www.atv.peSíguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticiasTwitter: https://twitter.com/atvmasnoticiasInstagram: https://www.instagram.com/atv.pehttps://www.tiktok.com/atv.peWeb: https://www.atv.pe/envivo-atvmas
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA BETSSY CHÁVEZ - ATV.
Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!.
Presidente Jerí decreta medidas de austeridad hasta fin de 2025.
Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco.
Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte.
¡Cruce de la muerte! Avenida en La Molina es declarada punto crítico de accidente viales.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.
Aprende a preparar un auténtico cannoli siciliano con la receta de Sandra Plevisani.
Polémica por multas a choferes en San Juan de Lurigancho.
Taxista es estafado por pasajero con el cuento del falso delivery.
Ate: Auto cayó a una zanja y quedó con las llantas arriba.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Noviembre de 2025.
Con solo dos precandidatos presidenciales culminó CADE Ejecutivos 2025.
Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: También abusó de su ex e hijastra.
Ica: Gran polvareda por vientos 'Paracas' pone a la población en alerta.
Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.