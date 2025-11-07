Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!
La víctima intentó perseguir al ladrón tras el robo. ATVNoticias ATVMas Encuentra más información en www.atv.peSíguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticiasTwitter: https://twitter.com/atvmasnoticiasInstagram: https://www.instagram.com/atv.pehttps://www.tiktok.com/atv.peWeb: https://www.atv.pe/envivo-atvmas
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas PIDEN PRISIÓN PREVENTIVA PARA BETSSY CHÁVEZ - ATV.
Miraflores: Sujeto niega al ser capturado que robo un celular ¡Pero un video lo delata!.
Presidente Jerí decreta medidas de austeridad hasta fin de 2025.
Detienen a adulto mayor de 65 años acusado de microcomercializar drogas en Surco.
Caen 'Los Murci de Ventanilla', dedicados a extorsionar empresas de construcción y transporte.
¡Cruce de la muerte! Avenida en La Molina es declarada punto crítico de accidente viales.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 7 de noviembre del 2025.
Aprende a preparar un auténtico cannoli siciliano con la receta de Sandra Plevisani.
Polémica por multas a choferes en San Juan de Lurigancho.
Taxista es estafado por pasajero con el cuento del falso delivery.
Ate: Auto cayó a una zanja y quedó con las llantas arriba.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 07 de Noviembre de 2025.
Con solo dos precandidatos presidenciales culminó CADE Ejecutivos 2025.
Taxista acusado de tocamientos indebidos tiene 16 denuncias: También abusó de su ex e hijastra.
Ica: Gran polvareda por vientos 'Paracas' pone a la población en alerta.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.