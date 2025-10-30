OBESIDAD INFANTIL EN PERÚ: CAUSAS, RIESGOS Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EN VIVO Doctor Trome
En este EN VIVO de Doctor Trome hablamos sobre la obesidad infantil en Perú y el mundo.
¿Cuánto ha crecido? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué podemos hacer desde la casa y la escuela?
Invitada: Licenciada Linda Flores, nutricionista.
Suscríbete y activa la campana para más cápsulas de salud pública.
Síguenos en TikTok: DoctorTrome
DoctorTrome Salud TromeEnVivo Trome ObesidadInfantil SaludInfantil AlimentaciónSaludable
Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.
Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj
Sitio web: https://trome.pe/
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe
Desde Trome Perú
OBESIDAD INFANTIL EN PERÚ: CAUSAS, RIESGOS Y SOLUCIONES PRÁCTICAS EN VIVO Doctor Trome .
ALEXANDRA DEL SOLAR contó sobre su regreso con ÁLVARO BARCO tras separación trome lafecuto.
¡HALLOWEEN EN EL BAQUÍJANO! HOY JUEVES 8PM trome halloween cementerio.
ÁLVARO BARCO habla de su gran amistad con CHEMO DEL SOLAR trome lafedecuto.
Miguel Moreno sobre su esposa: La gente no sabe con quién estoy casado" trome cafeconlachevez.
YARITA LIZETH: La dolorosa pérdida de su mamá, su separación, Edwin Sierra y más cafeconlachevez.
HORÓSCOPO SEMANAL del 28 al 2 de noviembre Predicciones con Soralla De Los Ángeles Trome.
¡YARITA LIZETH ABRE SU CORAZÓN! MIÉRCOLES 6PM trome cafeconlachevez.
Fernando Armas recuerda su paso por la política en cafeconlachevez trome.
Álvaro Barco y la vez que comió serpiente en China trome lafedecuto.
UNIVERSITARIO LOGRA EL 'TRI y desata FIESTA HISTÓRICA en los camerinos de Tarma Trome.
ÁLVARO BARCO SE QUIEBRA AL RECORDAR LA MUERTE DE LOLO FERNÁNDEZ trome lafedecuto universitario.
Miguel Moreno y los problemas que tuvo por imitar a Farfán cafeconlachevez trome.
Así fue el saludo de José Jerí a Universitario por su tricampeonato Trome.
FERNANDO ARMAS revela por qué tomó distancia de MAGALY MEDINA shorts trome cafeconlachevez.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
Trome Perú
Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.