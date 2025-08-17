GRABADO el 17-08-2025

Agente inmobiliario fue asesinado por sicarios en Miraflores.

Desde Latina Noticias

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Detonan explosivo en centro de votación del candidato Andrónico Rodríguez en Bolivia.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

ELECCIONES EN BOLIVIA 2025: ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?.

Encontraron el cuerpo de Sheyla Gutiérrez, peruana desaparecida en Estados Unidos..

"Vivimos en otras épocas", Gonzalo Torres se refirió al humor en 'Pataclaun'.

¿Agentes de inteligencia con plan de carrera? La importancia para la DINI.

Tengo 56 años y aún no sé qué hacer con mi vida: Gonzalo Torres se sincera.

Augusto Towsend habló sobre las limitaciones del 'menú electoral', las opciones de representantes..

Un tráiler lleno de trigo volcó y vecinos saquearon la unidad tras el accidente..

LATINA EDICIÓN MATINAL- DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

Una particular boda: cuyes contraen matrimonio en festival chotano, en Cajamarca..

Niña de 9 años perdió la vida tras un incendio en su vivienda en Cajamarca..

Agente inmobiliario fue asesinado por sicarios en Miraflores..

¿Quién será el próximo presidente de Bolivia?.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

