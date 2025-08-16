GRABADO el 16-08-2025

Tengo 56 años y aún no sé qué hacer con mi vida: Gonzalo Torres se sincera

En este nuevo episodio de Habla Serio, Mónica Delta y Santiago Gómez conversan con Gonzalo Torres, reconocido actor y comediante peruano. Gonzalo comparte cómo el humor le ha permitido conocerse a fondo y nos recuerda que no hay que tener miedo a hacer el ridículo. Déjanos tus preguntas y comentarios.

Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MATINAL- DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

Una particular boda: cuyes contraen matrimonio en festival chotano, en Cajamarca..

Niña de 9 años perdió la vida tras un incendio en su vivienda en Cajamarca..

Agente inmobiliario fue asesinado por sicarios en Miraflores..

¿Quién será el próximo presidente de Bolivia?.

¿Qué pasa en el Perú y el mundo este 16 de agosto?.

Peruanos son los que peor duermen en el mundo ¿Cuáles son las causas?.

¡Los Negritos de Huánuco se van de fiesta! Huánuco celebra 485 años de historia.

¡Qué vivan los novios! Boda de cuyes causa furor en festival chotano de Cajamarca.

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.

¿Sin planes para el Día del Niño? ¡No te pierdas estas actividades para los más pequeños de la casa!.

Tengo 56 años y aún no sé qué hacer con mi vida: Gonzalo Torres se sincera.

Nuevas imágenes revelan lo que hizo hombre el día que desapareció su esposa peruana en EE.UU.

¿A qué sabe Piura? ¡Disfruta de lo más rico del norte peruano!.

Interceptan más de 600 mil en drogas: Así lo camuflaron en ropa y alimentos.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

