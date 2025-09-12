MAURICIO MONTES: La Pepa, su paso por Francia, vestuarios de Alianza, su retiro y más lafedecuto
Mauricio Montes llegó al programa de La Fe de Cuto para contarnos acerca de toda su historia en el fútbol peruano, los diferentes clubes por donde estuvo, como se formó desde pequeño en las divisiones menores y los técnicos que lo ayudaron en su crecimiento futbolístico. Además, recordará los títulos que obtuvo con Alianza Lima y Juan Aurich y también nos contará muchas anécdotas que ha pasado a lo largo de su carrera en el fútbol. ¡No te pierdas todo ese aguadito, sobrino, que está de pura candela!
00:00 INICIO
0546 MAURICIO MONTES NOS CUENTA SOBRE SU INFANCIA Y CÓMO SE INICIÓ EN EL FÚTBOL
0832 MAURICIO MONTES NOS HABLA SOBRE COMO FUE SU FORMACIÓN EN EL BARRIO
1016 MAURICIO MONTES NOS CUENTA SOBRE SUS IDOLOS QUE SEGUIA DE PEQUEÑO
1134 MAURICIO MONTES NOS CUENTA COMO SE CRUZÓ CON JEFFERSON FARFÁN EN DIVISIONES MENORES DE MUNI
1508 MAURICIO MONTES NOS HABLA SOBRE SU PASO POR EL FUTBOL DE RUMANIA
2114 MAURICIO MONTES NOS CUENTA SOBRE SU DEBUT CON ALIANZA LIMA Y LOS TITULOS QUE GANÓ
2453 MAURICIO MONTES Y LA VEZ QUE SE FUE PARA AREQUIPA, A JUGAR EN ATLETICO UNIVERSIDAD
2724 MAURICIO MONTES Y SU ETAPA EN LA SAN MARTIN DE PORRES Y SUS TITULOS QUE GANO
2916 MAURICIO MONTES NOS CUENTA ACERCA DEL VESTUARIO TAN TRANQUILO QUE HABIA EN LA SAN MARTIN
3043 MAURICIO MONTES Y SU BUENA ETAPA EN CIENCIANO DEL CUSCO
3233 MAURICIO MONTES Y SUS ANECDOTAS CON LOS HERMANOS GUIZASOLA
3434 MAURICIO MONTES NOS HABLA SOBRE SU PASO POR EL JUAN AURICH
4007 MAURICIO MONTES SE REENCONTRO CON CUTO EN EL REAL GARCILAZO
4131 MAURICIO MONTES Y LA FORMA EN QUE REGRESÓ A ALIANZA LIMA Y EL TÍTULO DE LA COPA INCA
4440 MAURICIO MONTES Y SU ETAPA EN LA CESAR VALLEJO
4926 MAURICIO MONTES Y SU MEJOR ETAPA COMO JUGADOR DE FUTBOL EN AYACUCHO
5914 MAURICIO MONTES NOS HABLA SOBRE LO MAL QUE LA PASO EN ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA
010814 MAURICIO MONTES Y A LO QUE SE DEDICA ACTUALMENTE
010923 PREGUNTAS PICANTES
