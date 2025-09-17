GRABADO el 17-09-2025

'PEPINO': su salida de 'La Casa de la Comedia', infancia con 'La Dayanita' y más caféconlachévez

En este nuevo episodio de Café con la Chévez tenemos como invitado al querido comediante peruano Pepino , quien llega con anécdotas, confesiones y mucho humor. Nos cuenta cómo fue su llegada a Lima tras terminar la secundaria, habla sobre su insólito secreto para no envejecer , recuerda cómo conoció a Dayanita en Pucallpa y también aclara los rumores sobre Malú de la Vega.



Además, Pepino revela qué pasó realmente con el circo de Danny Rosales y las razones que lo llevaron a salir de La Casa de la Comedia . Entre risas, recuerdos y verdades, Pepino nos muestra un lado distinto de su trayectoria y de su vida personal.



Una conversación sincera, divertida y sin filtros que no te puedes perder. ¡Dale play y disfruta de esta entrevista única en Café con la Chévez!



CaféConLaChévez Pepino Comedia HumorPeruano entrevistas



00:00:56:22 MÁS ADELANTE

00:02:12:11 PRESENTACIÓN DE PEPINO

00:05:35:10 PEPINO HABLA DE SU FAMILIA

00:12:53:15 PEPINO DA DETALLES DE SU LLEGADA A LIMA

00:26:53:14 PEPINO REVELA SU SECRETO PARA NO ENVEJECER

00:38:25:18 PEPINO HABLA DE MALÚ DE LA VEGA

00:39:24:20 PEPINO REVELA POR QUÉ DEJO ÉL CIRCO DE DANNY ROSALES

00:40:24:05 PEPINO REVELA CÓMO CONOCIÓ A DAYANITA

00:44:30:15 PEPINO REVELA POR QUÉ SALIÓ DE 'LA CASA DE LA COMEDIA'



