GRABADO el 17-09-2025

ENVIVO: PLENO DEL CONGRESO DEBATE OCTAVO RETIRO DE AFP Trome

ENVIVO DESDE EL CONGRESO. Con 24 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la comisión de Economía del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen autorizar el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de la AFP. El siguiente paso es que este dictamen se debata y vote en el pleno del Congreso.



AFP OctavoRetiro CongresoPerú EconomíaPerú FondoDePensiones ComisiónDeEconomía SBS MEF AsociaciónAFP DebateAFP





Desde Trome Perú

ENVIVO: PLENO DEL CONGRESO DEBATE OCTAVO RETIRO DE AFP Trome.

Comisión de Economía debate OCTAVO RETIRO de fondos de AFP EN VIVO.

