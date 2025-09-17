ENVIVO: PLENO DEL CONGRESO DEBATE OCTAVO RETIRO DE AFP Trome
ENVIVO DESDE EL CONGRESO. Con 24 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la comisión de Economía del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley que proponen autorizar el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de la AFP. El siguiente paso es que este dictamen se debata y vote en el pleno del Congreso.
AFP OctavoRetiro CongresoPerú EconomíaPerú FondoDePensiones ComisiónDeEconomía SBS MEF AsociaciónAFP DebateAFP
octavo retiro de AFP
retiro de pensiones 2025
Dina Boluarte AFP
Raúl Pérez Reyes retiro
MEF y fondos de pensión
Congreso AFP Perú
dinero de las AFP
reforma previsional Perú
futuro de las pensiones
liberación de fondos privados
impacto del retiro AFP
pérdida de fondo pensionario
OCDE Perú retiro AFP
crisis sistema previsional
proyecto de retiro AFP 2025
debate sobre pensiones
marchas por retiro de AFP
respuesta del Gobierno AFP
Dina Boluarte declaraciones
nuevo retiro aprobado
