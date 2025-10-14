GRABADO el 14-10-2025

Martín Vizcarra: "José Jerí no puede ser presidente en una etapa tan difícil en la historia"

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/10/25.

Martín Vizcarra: "José Jerí no puede ser presidente en una etapa tan difícil en la historia".

Martín Vizcarra: "José Jerí no puede ser presidente en una etapa tan difícil en la historia".

Jerí anuncia que hoy tomará juramento a los nuevos ministros de Estado: "En las próximas horas".

Jerí anuncia que hoy tomará juramento a los nuevos ministros de Estado: "En las próximas horas".

Vizcarra: José Jerí fue el congresista que entregó el informe para "blindar" a Dina Boluarte.

Vizcarra: José Jerí fue el congresista que entregó el informe para "blindar" a Dina Boluarte.

Huancayo: delincuentes hacen explotar cajero automático durante la madrugada.

Vizcarra sobre Dina: Es rechazada por haber permitido un ataque brutal contra personal indefenso.

Vizcarra sobre Dina: Es rechazada por haber permitido un ataque brutal contra personal indefenso.

Alcaldes de Lima Metropolitana se reunirán con José Jerí en Palacio de Gobierno.

Alcaldes de Lima Metropolitana se reunirán con José Jerí en Palacio de Gobierno.

Manuel Rosas: "Necesitamos que esto avance lo más pronto posible".

Paro nacional: "Que se vayan todos, hay un hartazgo de la ciudadanía por la clase política".

Daniel Estombelo: "Sernanp pone restricciones para que puedan ingresar más vehículos".

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

19º Lima
3.44
