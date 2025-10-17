GRABADO el 17-10-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25

Desde Exitosa Noticias

José Ramos sobre protestas: "Expresaron su rechazo a la pérdida de la democracia".

Policía en retiro critica a Óscar Arriola por afirmar que suboficial Magallanes disparó a joven.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25.

Nicolás Lúcar: "Necesitamos una limpieza de la PNP, del Ministerio Público, el Poder Judicial".

Nicolás Lúcar sobre la 'Generación Z': "Nos ha traído aire fresco y esperanza".

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos".

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes".

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación".

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos.

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante".

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

