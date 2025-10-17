GRABADO el 17-10-2025

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes"

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, se pronunció sobre el número de efectivos policiales durante las protestas y cuestionó que no se tomen las mismas acciones de inteligencia contra la delincuencia.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

José Ramos sobre protestas: "Expresaron su rechazo a la pérdida de la democracia".

Policía en retiro critica a Óscar Arriola por afirmar que suboficial Magallanes disparó a joven.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25.

Nicolás Lúcar: "Necesitamos una limpieza de la PNP, del Ministerio Público, el Poder Judicial".

Nicolás Lúcar sobre la 'Generación Z': "Nos ha traído aire fresco y esperanza".

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos".

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos".

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes".

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes".

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación".

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos.

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos.

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación".

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante".

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante".

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

José Ramos sobre protestas: "Expresaron su rechazo a la pérdida de la democracia"

video

Policía en retiro critica a Óscar Arriola por afirmar que suboficial Magallanes disparó a joven

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 17/10/25

video

Nicolás Lúcar: "Necesitamos una limpieza de la PNP, del Ministerio Público, el Poder Judicial"

video

Nicolás Lúcar sobre la 'Generación Z': "Nos ha traído aire fresco y esperanza"

video

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos"

video

José Antonio Palacios pide la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha vendido a nuestros hermanos"

video

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes"

video

Nicolás Lúcar: "No saben como enfrentar a la delincuencia, pero si enfrentar manifestantes"

video

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación"

video

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos

video

Rímac: Doce jóvenes que participaron protesta permanecen detenidos

video

Nicolás Lúcar: "La Policía estaba preparada para disolver violentamente la manifestación"

video

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante"

video

Adrián Sarria: "Personas que estuvieron en el lugar no reconocen a Magallanes como el atacante"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo