Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que no encontraron señales de violencia en el departamento de la excanciller Ana Gervasi, quien anoche fue hallada sin vida, en su vivienda ubicada en la calle Contraalmirante Villar en Miraflores.



“Lo que es en la escena, no se ha encontrado violencia", dijo a RPP el coronel PNP Ricardo Espinoza. Consultado sobre la supuesta caída que habría causado el deceso, el jefe Policial refirió que "en este estado no se puede establecer esa situación".



DESAPARECIDA



La Primera Fiscalía Penal inició diligencias preliminares para conocer las causas del deceso de la exministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte. Su cadáver fue hallado en su casa luego de ser reportada como desaparecida hace algunos días.



Gervasi Díaz, de 57 años fue titular de la Cancillería desde el 10 de diciembre de 2022 hasta el 6 de noviembre de 2023. En diciembre del año pasado fue nombrada representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.





