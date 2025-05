GRABADO el 08-05-2025

Robert Prevost es el nuevo papa y llevará el nombre de León XIV

4



ACTUALIZACIÓN



12: 32 p.m. Envía saludo a la ciudad de Chiclayo



12:30 p.m. Papa León XIV ofrece su primer discurso



12: 20 p.m. Estuvo destacado en Chiclayo



12: 15 p.m. Tiene nacionalidad peruana



12: 10 p.m. Llevará el nombre León XIV



12: 05 p.m. Roberto Francisco Prevost es el nuevo papa



11: 14: a.m. Habemus papam, una fumata blanca emergió hace unos momentos de la chimenea de la Capilla Sixtina.



10: 30 a.m. Cardenales regresaron a la Capilla Sixtina a las 4:30 p. m. hora local (9:30 a.m. en Perú), para el bloque de votaciones de la tarde. La cuarta votación debería empezar en cualquier momento.



De lograr el consenso de los 89 votos mínimos requeridos, se emitiría la esperada fumata blanca aproximadamente a las 5:30 p.m. hora del Vaticano (10:30 a.m. en Perú).



Caso contrario, se tendría que esperar hasta las 7:00 p. m. hora local (12:00 p. m. en Perú) para una nueva fumata, blanca o negra, tras los resultados de una quinta votación.



2



NOTA ANTERIOR



Esta mañana, miles de personas se volvieron a congregar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en medio de oraciones, silencio reverente y momentos de conversación tranquila, a la espera de la señal que confirmara la elección del nuevo pontífice.



Cuando el humo negro emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina, la multitud, que seguía el momento a través de una pantalla gigante, reaccionó con resignación y calma sabiendo que al menos quedaban más rondas de votación por delante.



La Constitución Apostólica señala que los tres primeros días se realizarán dos votaciones por la mañana y dos por la tarde, con dos fumatas al día, que se prevén a las 12.00 horas (5:00 a.m. Perú) y por la tarde, hacia las 19.00 (12:00 p.m. Perú).



1

Desde 24 Horas

¡PERÚ TIENE PAPA! MIRA TODO LO QUE ESTÁ PASANDO - 24 DIGITAL.

Francisco Belaunde sobre papa León XIV: "Evidentemente va a chocar con Donald Trump".

Cae alias 'El Italiano', autor del asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 8 DE MAYO DE 2025.

Hernán Olano: "El perfil del Papa León XIV sintetiza lo mejor de dos continentes".

Papa León XIV: tras décadas viviendo en Perú adquirió la nacionalidad y tiene DNI vigente.

Vaticano: así anunciaron a los últimos 5 papas.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 8 DE MAYO DE 2025.

Cardenal Barreto: "Dios nos ha dado la gratísima sorpresa de tener un Papa que es peruano".

Robert Prevost es el nuevo papa y llevará el nombre de León XIV.

Burocracia peruana casi impide la nacionalización del Papa León XIV.

Papa León XIV dejó una huella imborrable en Chiclayanos: Estas fueron las obras que hizo.

Cardenal Pedro Barreto: "Éramos de 91 países, pero todos unidos por el bien de la humanidad".

Conferencia Episcopal del Perú felicita al Papa León XIV: Es un pastor forjado en tierras peruanas".

La Madre Selfie y su anécdota con Robert Prevost: "Dios nos ha regalado un papa cercano".

