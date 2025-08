GRABADO el 04-08-2025

Ministro del Interior revela detalles sobre balacera en La Victoria (1/2)

Tras conocerse la noticia de una balacera en La Victoria que terminó con la vida de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otro miembro de la institución herido, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, brindó algunos detalles del tiroteo.



En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior comentó que las personas que habrían atentado contra los efectivos, no serían ciudadanos del Perú, sino que del exterior. Además, enfatizó que los miembros de la PNP fueron alertados por los vecinos de la zona, por lo que, decidieron hacer una inspección en el lugar de la tragedia.



He podido verificar algunas imágenes y es que ellos (Policías) han estado realizando su trabajo, verificando al ver a dos personas sospechosas inicialmente, pero eran cuatro en total que estaban en dos motocicletas. Dentro de las hipótesis se tiene que serían, ciudadanos extranjeros que, sin mediar palabra, dispararon contra los dos agentes, manifestó.



CIUDADANO LE ROBÓ EL ARMA AL POLICÍA



Con un tono elevado y furioso, el ministro del Interior reveló que mientras el agente de la PNP pedía ayuda para recibir el apoyo, un ciudadano se aprovechó el momento y terminó llevándose el arma del efectivo. Hubo una persona que se acercó (al lugar de los hechos) y se apropió del armamento del efectivo policial. Ese es el comportamiento de algunos malos ciudadanos, eso no puede suceder.





Ingresa a http://ptv.pe/449943 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 04/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 04 DE AGOSTO DEL 2025.

Realizan protesta contra César Acuña en La Libertad: Gobernador continúa de vacaciones.

Premier a favor del tren Lima-Chosica: Tenemos que encontrar una respuesta para la ciudadanía.

Cinco alianzas electorales presentaron su inscripción ante el JNE para elecciones 2026.

Roban más de un millón de soles a la municipalidad de Sullana.

Carmen de la Legua: Trabajador municipal es arrastrado por tren tras salvar a niña.

Ancón: venden lavadoras, almohadas y artefactos recuperados de containers que cayeron al mar.

JNJ ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema en 24 horas.

Rodríguez Mackay sobre viaje de Dina Boluarte a Asia: "Esperamos que haya un resultado material".

Cerca de medio millón de soles costará el viaje presidencial a Japón e Indonesia.

Ministro del Interior revela detalles sobre balacera en La Victoria (2/2).

Anuncian un nuevo paro de transportistas para el 11 de agosto.

Ministro de Transportes descarta paro el 11 de agosto e incremento en precios de pasajes.

Ministro del Interior revela detalles sobre balacera en La Victoria (1/2).

Los Olivos: envían carta extorsiva a serenos y atacan caseta tras desalojo de ambulantes.

Además hoy día 05 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.