GRABADO el 04-08-2025

Ancón: venden lavadoras, almohadas y artefactos recuperados de containers que cayeron al mar

Luego de que 50 contenedores del buque taiwanés Ever Lunar cayeron a la Bahía del Callao, dos de ellos aparecieron en las playas de Ancón y Ventanilla y tenían en su interior diversos productos como lavadoras.



Imágenes en redes sociales dan cuenta que varios de los pescadores llegaron con lanchas y abrieron los contenedores para llevarse algunos electrodomésticos, utensilios, entre otros productos del mar.



Venden artefactos en Ancón



En el muelle de Ancón es donde se ha estado vendiendo los productos recuperados pese a que la Capitanía de Puerto de la Marina de Guerra mencionó que ellos serían los encargados de rescatar toda la mercadería que cayó en las aguas.



3



Controversia y panorama en playa



Sin embargo, algunos especialistas indicaron que al caer al mar estos productos ya se han dado por perdido y no pertenecerían a nadie, lo que si se estaría tomando estas medidas por seguridad de los pescadores.



Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la playa de Ancón donde a primeras horas del día todo se encuentra normalizado y se observan embarcaciones pequeñas que se dedican a realizar pesca, más ya no se realiza la reventa de productos.

Desde 24 Horas

24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 04 DE AGOSTO DEL 2025.

Realizan protesta contra César Acuña en La Libertad: Gobernador continúa de vacaciones.

Premier a favor del tren Lima-Chosica: Tenemos que encontrar una respuesta para la ciudadanía.

Cinco alianzas electorales presentaron su inscripción ante el JNE para elecciones 2026.

Roban más de un millón de soles a la municipalidad de Sullana.

Carmen de la Legua: Trabajador municipal es arrastrado por tren tras salvar a niña.

Ancón: venden lavadoras, almohadas y artefactos recuperados de containers que cayeron al mar.

JNJ ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema en 24 horas.

Rodríguez Mackay sobre viaje de Dina Boluarte a Asia: "Esperamos que haya un resultado material".

Cerca de medio millón de soles costará el viaje presidencial a Japón e Indonesia.

Ministro del Interior revela detalles sobre balacera en La Victoria (2/2).

Anuncian un nuevo paro de transportistas para el 11 de agosto.

Ministro de Transportes descarta paro el 11 de agosto e incremento en precios de pasajes.

Ministro del Interior revela detalles sobre balacera en La Victoria (1/2).

Los Olivos: envían carta extorsiva a serenos y atacan caseta tras desalojo de ambulantes.

Además hoy día 05 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.