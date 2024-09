Agentes de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de la Producción y la SUNAT, incautaron más de una tonelada de aletas de tiburón en la región de Tumbes.



Tras previa información de inteligencia, las autoridades en mención llegaron hasta la planta Pacific Products Fishing and Foods S.A., ubicada en el kilómetro 1169 de la Panamericana Norte, en la provincia de Contralmirante Villar.



Al llegar a dicho lugar, las autoridades procedieron con la incautación de la gran cantidad de aletas de tiburón, mercadería que estaba lista para ser enviada a los países asiáticos, especialmente China.



NO ES ILEGAL



Es necesario precisar que la Legislatura peruana no prohíbe el comercio de aletas de tiburón, sin embargo, si dicho producto va a exportarse, necesita de una regulación, lo cual no fue cumplido en este caso.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 17/09/2024



