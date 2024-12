El general PNP Alberto Jordán, asesor en seguridad, cuestionó la falta de medidas efectivas del Gobierno para enfrentar la creciente ola de extorsiones y sicariatos en varios distritos de Lima y otras regiones del país.



En entrevista con 2024 en 24 Horas, instó a la presidenta Dina Boluarte a priorizar la seguridad ciudadana. “La presidenta debe velar por la seguridad de todos los peruanos. No podemos vivir con el miedo de no poder salir a ningún lugar. Antes, el delincuente solo te robaba, pero ahora no es así. Hay impunidad en el país”, manifestó Jordán.



DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN LA PNP



Por otro lado, Jordán lamentó el caso de una mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusada de exigir un pago de S/ 41 mil para garantizar el ingreso de los sobrinos de una mujer a la escuela de suboficiales de la institución.



"Esto es culpa de los Gobiernos, que están más preocupados en crear nuevas escuelas de policías, yo considero que puede haber una salida a esto, debe haber un convenio Policía Nacional Fuerzas Armadas", indicó.









Emitido en el programa 2024 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 27/12/2024



