¡Los Negritos de Huánuco se van de fiesta! Huánuco celebra 485 años de historia
El 15 de agosto la ciudad de Huánuco celebró su aniversario 485 de fundación española.
Desde Latina Noticias
LATINA EDICIÓN MATINAL- DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.
Una particular boda: cuyes contraen matrimonio en festival chotano, en Cajamarca..
Niña de 9 años perdió la vida tras un incendio en su vivienda en Cajamarca..
Agente inmobiliario fue asesinado por sicarios en Miraflores..
¿Quién será el próximo presidente de Bolivia?.
¿Qué pasa en el Perú y el mundo este 16 de agosto?.
Peruanos son los que peor duermen en el mundo ¿Cuáles son las causas?.
¡Qué vivan los novios! Boda de cuyes causa furor en festival chotano de Cajamarca.
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 16 DE AGOSTO DEL 2025.
¿Sin planes para el Día del Niño? ¡No te pierdas estas actividades para los más pequeños de la casa!.
Tengo 56 años y aún no sé qué hacer con mi vida: Gonzalo Torres se sincera.
Nuevas imágenes revelan lo que hizo hombre el día que desapareció su esposa peruana en EE.UU.
¿A qué sabe Piura? ¡Disfruta de lo más rico del norte peruano!.
Interceptan más de 600 mil en drogas: Así lo camuflaron en ropa y alimentos.
