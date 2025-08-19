GRABADO el 19-08-2025

Niño queda atrapado en escalera eléctrica de centro comercial en Cusco

Un momento de pánico se vivió en el centro comercial Real Plaza de Cusco durante las celebraciones por el Día del Niño. Un menor quedó atrapado en la base de una escalera eléctrica, lo que generó gran conmoción entre los visitantes.



Según testigos, el accidente ocurrió cuando el niño utilizaba la escalera junto a sus familiares y, de manera repentina, su pie quedó atorado en el mecanismo. De inmediato, personal de seguridad y clientes acudieron en su auxilio, logrando liberarlo tras varios minutos de tensión.



El menor fue atendido por el equipo de primeros auxilios del establecimiento, que confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, permaneció bajo observación como medida preventiva.



CLAUSURAN CENTRO COMERCIAL



Tras el hecho, la Municipalidad Provincial de Cusco clausuró temporalmente el área de escaleras eléctricas, argumentando que el centro comercial no entregó los informes técnicos actualizados que acrediten el correcto funcionamiento de sus instalaciones.



Estamos haciendo la clausura inmediata en forma preventiva y temporal, para que en cinco días el administrador presente los descargos e informes técnicos correspondientes, explicó Raúl Acha Núñez, director de Fiscalización de la comuna.



EMPRESA SE PRONUNCIA



Real Plaza emitió un comunicado tras el hecho. Según la empresa, el accidente ocurrió cuando el calzado de un menor hizo contacto con el borde de la escalera, lo que activó de inmediato el sistema de seguridad y detuvo el equipo. El niño recibió atención inmediata y continuó su visita con normalidad junto a su familia. La compañía precisó que todas sus escaleras cuentan con certificados de mantenimiento y seguridad vigentes, además de señalización preventiva. Asimismo, informó que colaboran con las autoridades en las inspecciones y reiteraron su compromiso con el bienestar de visitantes y trabajadores.

