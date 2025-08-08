GRABADO el 08-08-2025

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano

EnVivo: Como parte de la hermandad en la zona de frontera, escolares brasileños y colombianos estudian en un colegio peruano. Entrevistamos al director de esta institución educativa , la Número 601014 República del Perú, Marcos Hurtado, quien nos atiende desde el distrito Santa Rosa de Loreto, de jurisdicción peruana.
Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

