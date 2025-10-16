GRABADO el 16-10-2025

Atención médica tras manifestación en Lima Edición Mediodía Noticias Perú

Personal de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía acudieron al Hospital Loayza para verificar el estado de salud de los ciudadanos afectados durante las recientes movilizaciones. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades por lo ocurrido. El ministro de Salud aseguró atención médica integral y gratuita para los involucrados.

Además hoy día 18 de Octubre

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de los Peruanos que Residen en el Exterior

Fallecimiento de Manuel Ascensio Segura

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Central del Señor de los Milagros

Semana de la Inclusión Social

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

